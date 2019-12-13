Meclis üyeleri: Hizmete yetki veririz

BUGÜN NELER OLDU

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Aralık ayı olağan toplantı döneminin 1. birleşimi Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapıldı. İlk olarak idareden gelen konuların görüşüldüğü mecliste, meclise ait olan 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilecek; kültür, sanat, turizm, tanıtım ve spor faaliyetleri, belirli gün ve haftaların kutlanması ve anılması, sosyal projeler, çalıştaylar, kongreler, seminerler, organizasyonlar, yurt içi ve yurt dışı kamu, özel kişi, sivil toplum örgütleri, kurum ve kuruluşlarla birlikte yapılacak olan ortak hizmetler ve gerçekleştirilecek projelerle ilgili sözleşme, anlaşma ve protokol imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili teklifi muhalefetten red yedi.MHP'li Meclis Üyesi Mehmet Topkara, bu konunun meclisin yetkisinde kalmasını, konuyla ilgili bireysel talepler geldiğinde meclis gündemine alınarak değerlendirilmesini istediklerini söyledi. Topkara, "Konuların ayrı ayrı konuşulmasını, tartışılmasını talep ediyoruz. Bu konuda yanlış anlaşılmaya mahal verecek art niyetli bir düşüncemiz yok. Size veya belediye çalışanlarına güvensizliğimiz yok. 2020 yılı içinde yapılacak tüm faaliyetlerin meclisin yetkisinde olup, gündeme getirilmesi katkı sunmamızı sağlayabilir. Yorum ve katkı sunmamız maksadıyla bu maddenin bu şekliyle değiştirilmesi amacıyla gündemden geri çekilmesini aksi halde reddedeceğimizi bilmenizi istiyoruz" dedi. CHP'li meclis üyeleri karara tepki göstererek işleyişi zora sokabileceğini savundular. AKP'li Meclis üyesi Mevlüt Ekmekçi'nin de MHP'ye destek vermesi sonrası salonda adeta soğuk rüzgarlar esti. Ekmekçi, "Biz başkanımızın yetkisini almıyoruz, biz meclis üyesi olarak yetkimizi kullanıyoruz. Biz de red vereceğiz" dedi. Başkan Vahap Seçer karşılaştığı sert muhalefete kendine güvenmeme tepkisi gösterdi."Siz hazırlıklı gelmişsiniz. Bana güvenmiyorsunuz demek" diyen Seçer, "Bu tip konularda sürekli meclisin zamanını almak, gereksiz yere meşgul etmek istemeyiz. Bundan önceki dönemde de daha önceki dönemlerde de bunlar başka büyükşehirlerde ve ilçelerde bunlar olası şeyler. Elbette meclis karar verecek ama bana yetki verdiğiniz takdirde ben de bunları değerlendirirken başta kentimin yararına kullanacağımdan emin olmanızı isterim" dedi.AKP'li Meclis Üyesi İsmail Yerlikaya, yetki talebinin reddine ilişkin tavırlarının gerekçesinin "Aslında bunun çıkış noktası şöyle oldu. Geçen meclis biraz güvendik, her şeyi bıraktık, tüm arkadaşlar şehir dışına gitti pat diye vatandaşa yüzde 10 su zammı geldi. Dedik bundan sonra işyeri biraz daha sıkı tutalım. Bunları tekrar inceleyelim, meclisin yetkisinde olan şeyleri yavaş yavaş gerektikçe verelim diye düşündük" dedi. Başkan Seçer ise bu açıklamaya da tepki göstererek, eksik ve yanlış olduğunu savundu. Ancak Seçer'in yetki talebi ile ilgili teklifi AKP ve MHP'nin red oyları sonucu kabul edilmedi.Bütçe ile ilgili meclisin karar vermesi daha doğru olur, diye düşünüyorum. Sonuçta meclis üyelerinin görüşleri alınarak nereye ne kadar harcama yapılacağı daha net olur. Gereksiz harcamaların önüne geçilir. Biz vatandaş olarak, fikir birlikteliği istiyoruz.Mersin için birlikte karar vermek önemli. Meclise sunulur, Mersin için önemli ise birlikte karar verilir. Gereksiz ise de iptal edilir, bu şekilde de Mersin'in parası daha yararlı işlere kullanılır diye düşünüyorum. Birlikte karar vermek en doğrusudur.