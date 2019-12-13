Melih ABİ: Otoyola girebilmek için sürücüler akrobasi yapıyor

BUGÜN NELER OLDU

Hastaneler Kavşağı'ndan otoyola giriş bağlantısı var.Mimar Kemal İlkokulu önünden geçerek, Baraj Yolu'ndan da geçiş yapabilirsiniz.Burada garip bir sinyalizasyon sistemi var.Kırmızı ışıkta bekleyen araçlar ile Seyhan Nehri tarafından gelen araçların beklediği bir sinyalizasyon sistemi.Ama bir gariplik var.Gerek Hastaneler Kavşağından gelen araçlar, gerekse Baraj Yolu'ndan gelen araçların otoyola girmesi zor oluyor.Çünkü kırmızı ışıkta bekleyen araçlar bağlantı yolunu kapatıyor.Işıklandırma sisteminde bir hata olduğu kesin.Normal şartlarda bu araçların arka arkaya durup yolu kapatması mümkün değil.Işıklandırma süresini ayarlamak şart.Ancak bu olursa sıkışıklık olmaz.Bunu düşünmek bu kadar mı zor?Düzeltin şu işi yol açılsın kardeşim İnsanları otoyola girerken işkence çektirmeyin.kışın ağırlığını iyice hissetmeye başladık.Burası Duygu Kafe karşısında Emine Sapmaz İlkokulu'na giden yol.Ama burası 4 aydan beri böyle.Yağmurlarla birlikte yol iyice çukurlaştı.Yine yapılmayan bir yol durumu yani.İnsanları çamura mahkum etmeyin.Yazık değil mi oraya kullanan sürücülere?Araçları zarar görüyor haberiniz olsun.