Merinoslu sultanlar Başkent’i salladı

BUGÜN NELER OLDU

ürkiye Kadın Voleybol 1. Ligi'nin güçlü ekiplerinden Merinosspor, Ankara'da oynadığıligde üçüncü sıraya yükseldi. Bu hafta sonu kendi sahasında şampiyonluğun güçlü adaylarından İlbank sporu misafir edecek olanAntrenör Ali Bağcı güçlü takımlara karşı daha iyi oynadıklarını ve bu hafta sonu misafir edecekleri İlbank sporu puansız göndermeyi hedeflediklerini ifade etti. Bağcı "Merinos spor olarak uyumlu ve iyi bir kadroya sahibiz. Ancak bazı eksiklerimiz var. Bazı sakatlıklar söz konusuydu ancak bunları çözdük ve eksiğimiz yoktur. Yeni oyuncu arayışlarımız devam ediyor ve en kısa zamanda tamamlayarak yeni transferler yapmayı düşünüyoruz.Hedefimiz bu saha avantajını da kullanarak üç puan almaktır" diye konuştu.