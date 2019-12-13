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’nın emekli kadın astronotu öğrencilerle buluştu

Giriş Tarihi: 13.12.2019
NASA’nın emekli kadın astronotu öğrencilerle buluştu
YAKIN Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü ile Amerikan Büyükelçiliği işbirliğinde, emekli NASA astronotu ve uzaya gönderilen ilk anne ünvanını taşıyan Dr. Anna Fisher, Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane'de lise öğrencilerine sunum yaptı. Farklı okullardan lise öğrencilerinin katılımı ile gerçekleşen etkinlikte, emekli NASA astronotu Dr. Anna Fisher, 1984 yılında Discovery adlı uzay mekiği ile uzayda yaşadığı deneyim ve tecrübeleri öğrencilerle paylaştı. Etkinlikte yaptığı konuşmada, "Başkan Trump yine Ay'a gitmemizi istiyor" ifadelerini kullanan Dr. Anna Fisher, uzun vadedeki hedefin ise Mars'a giderek orada bir üs kurmak olduğunu belirtti. Gelecek 100 yılın çok heyecanlı olacağına işaret eden Dr. Fisher, "Tekrar başlamayı ve NASA'da ikinci bir kariyer yapmayı isterdim" ifadesini kullandı. Enstitü Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mustafa Çıraklı ise, Dr. Fisher'in başarılı kariyerinin etkinliğe katılan gençler için bir ilham kaynağı oluşturacağını belirtti.
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NASA’nın emekli kadın astronotu öğrencilerle buluştu
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