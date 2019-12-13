Otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı

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otomobil ile minibüsün kafakafaya çarpıştığı trafik kazasında1'i ağır 3 kişi yaralandı.Kaza, Göksunilçesi Elbistan ilçesindemeydana geldi.Göksun ilçesindenElbistan ilçesine seyirhalinde olan ÖmerDuman (26) idaresindeki46 AC 119 plakalıotomobil, iddiayagöre sollama yaptığısırada karşı yöndengelen RecepKüççük'ün idaresindeki27 GD 679 plakaminibüsle kafa kafayaçarpıştı. Meydana gelenkazada, İbrahim Küççük (26),Recep Küççük (27) ve ÖmerDuman (26) yaralandı. hastaneyekaldırılan yaralılardanÖmer Duman'ın hayati tehlikesinindevam ettiği öğrenildi.Kazayla ilgili jandarmanınsoruşturması devam ediyor.