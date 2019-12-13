Otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı

KAHRAMANMARAŞ'TA
otomobil ile minibüsün kafa
kafaya çarpıştığı trafik kazasında
1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Kaza, Göksun
ilçesi Elbistan ilçesinde
meydana geldi.
Göksun ilçesinden
Elbistan ilçesine seyir
halinde olan Ömer
Duman (26) idaresindeki
46 AC 119 plakalı
otomobil, iddiaya
göre sollama yaptığı
sırada karşı yönden
gelen Recep
Küççük'ün idaresindeki
27 GD 679 plaka
minibüsle kafa kafaya
çarpıştı. Meydana gelen
kazada, İbrahim Küççük (26),
Recep Küççük (27) ve Ömer
Duman (26) yaralandı. hastaneye
kaldırılan yaralılardan
Ömer Duman'ın hayati tehlikesinin
devam ettiği öğrenildi.
Kazayla ilgili jandarmanın
soruşturması devam ediyor.