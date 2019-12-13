Tüm destekler Silifke Belediyespor’a

BUGÜN NELER OLDU

MERSIN Süper Amatör Küme'de lider olan Silifke Belediyespor yönetimi takıma destek yemeği düzenledi. Silifke Belediyespor'un kent için bir değer değer olduğunu belirten Kulüp Başkanı Gürhan Dölek,dedi. Dölek sözlerine şöyle devam etti: "Spora yatırım, gençliğe yatırımdır diyoruz, şov devam etmeli ve şov devam edecek, çok teşekkür ediyorum, her zaman olduğu gibi her zaman yanımızda olun ve bizleri destekleyin."