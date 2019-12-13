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Yeni makineyi kullanmadan hayatını kaybetti

BEKİR COŞKUN Güney
Giriş Tarihi: 13.12.2019
Yeni makineyi kullanmadan hayatını kaybetti
MERSİN'DE 5 yıldır mücadele ettiği ilerlemiş kronik obstruktif akciğer hastası (KOAH) olan ve evinde bulunan oksijen makinelerinin yeterli olmamasından dolayı rahat nefes alamayan Zümrüt Sarıbaş (57), temin edilen yeni oksijen makinesini kullanamadan hayata gözlerini yumdu. KOAH hastalığından dolayı oksijen makinelerine bağlı yaşamını sürdürmeye çalışan ve bir yıl önce kırılan bel kemiği nedeniyle yatalak kalan Zümrüt Sarıbaş'a 5 litrelik oksijen makinesi yetmemeye başlamıştı. Nefes almakta zorluk çektiğini belirterek, 10 litrelik oksijen makinesi için yetkililerden yardım istemişti. Konudan haberdar olur olmaz Mersin Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Zümrüt Sarıbaş'ın Sağlık Mahallesi'nde bulunan evini ziyaret eden Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, eşi Zeki Sarıbaş'a 10 litrelik oksijen makinesini teslim etmişti. Fakat, Zümrüt Sarıbaş, temin edilen yeni oksijen makinesini kullanamadan tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde hayatını kaybetti.
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Yeni makineyi kullanmadan hayatını kaybetti
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