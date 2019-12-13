Zabıta balık hali ve kasapları denetledi

BUGÜN NELER OLDU

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Mersin Balık Hali ve Kasaplar Çarşısı'nda denetim yaptı. Ekipler, damgasız et ve benzeri gıdalar, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı ile hijyen şartlarına uyup uymadıkları yönünden işyerleri denetlendi. Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, ilçe sınırlarında bulunan ve her türlü gıda üretimi ile satışı yapan işyerlerine yönelik denetim ve kontrollerin yoğun şekilde ve periyodik olarak süreceğini söyledi. Vatandaşların sağlığı ve esenliği için Akdeniz Zabıtası'nın 7 gün 24 saat görevinin başında olduğunu belirten Başkan Gültak, "Halk sağlığı asla ihmale, ertelemeye gelemeyecek bir konudur. Bu nedenle vatandaşlarımızın sağlığı, huzur ve esenliği öncelikli görevlerimiz arasındadır. Tabi amacımız, esnafımızı zor durumda bırakmak değil, bu konuda farkındalıklarını arttırarak vatandaşlarımızın temiz, sağlıklı ve güvenilir gıdaları tüketmesini sağlamaktır" dedi.