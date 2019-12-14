17 kişilik serviste 34 öğrenci taşıdı

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17 kişilik okul servisinde 34 öğrencinin taşındığı öne sürüldü. Öğrencilerin servisten inişini cep telefonuyla görüntüleyip sosyal medyada paylaşan velilerden Veli Ege (42), "Çocuklar, bir çuvala doldurulurcasına taşınıyorlar. İnsani şartlarda getirilip götürülmeleri lazım" dedi. Yüreğir ilçesinde Güzelevler Mahallesi'ndeki Prof. Dr. Salih Öven İlkokulu'nda iki çocuğu öğrenim gören Z.E. (41), okul önünde servisten inen öğrencileri kayda alıp, tek tek saydı. 17 kişilik olduğu belirtilen servisten 34 öğrencinin inmesine şaşıran Z.E. servis şoförü ve hostese de, "Bu araçta bu kadar öğrenci taşınır mı?" diye tepki gösterdi. Z.E., görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Görüntüleri paylaşmasının ardından okulun servis şoförlerinin eşi Z.E.'yi tehdit ettiğini söyleyen Veli Ege ise, okulun tüm servislerinin normal sayıdan fazla öğrenci taşıdığını ve öğrencilerin sıkışık bir şekilde yolculuk ettiğini belirtti. İki çocuğunun da aynı okulda öğrenim gördüğünü ve bir süre okula servisle gidip geldiklerini kaydeden belediye işçisi Veli Ege, yaşananlara tepki gösterdi.