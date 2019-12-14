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434 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

Giriş Tarihi: 14.12.2019
434 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi
ADANA'DA polis ekiplerince durdurulan bir otomobilde piyasa değeri 65 bin lira olan 434 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Kent girişinde uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada piyasa değeri 65 bin lira olan 434 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
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434 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi
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