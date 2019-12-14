Bakımevine bakanlık soruşturma açtı

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özel bir bakımevinde çekildiği iddia edilen ve yaşlı bir adamın kafasında kurtçukların türediğini gösteren görüntülerin ortaya çıkması üzerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı gönderdiği müfettişlerle soruşturma başlattı. Görüntülerde yer alan ve 28 Temmuz 2018 tarihinde, vefat ettiği öğrenilen 92 yaşındaki kimsesiz Mehmet M'nin bakım evinde değil hastanede Kanser hastalığından öldüğü ortaya çıktı.Şahsın yaşlı bakım evine getirildiğinde de haberlerde iddia edilen kafasında 10 santim uzunluğunda açık yarasının olduğu ve kafasına kurtçuk düştüğü iddia edilen o görüntülerin de bakım evinde değil yalnız yaşadığı Pazarcık ilçesinden hastaneye ilk getirildiği günde çekilmiş görüntü olduğu belirlendi. Haberlerde yer alan yaşlı bakım evinin Kahramanmaraş'ta faaliyet gösteren Çınar Konağı Yaşlı ve Engelli Bakım Merkezi çıkan haberler Üzerine yazılı bir açıklama yatı.Kurum Müdürü Lütfi Köse "Eski çalışan bir arkadaşımızın bizi yıpratmaya yönelik algı operasyonu karşılık bulmayacaktır. Şuan kurumumuzda 100'ün üzerinde yaşlı ve engelli misafirimiz kalıyor. Bakımları en güzel şekilde yapılıyor. Bakanlığımız bunu da her zaman denetliyor. Çok şükür kurumumuzda olumsuz bir durum yaşanmadı. Bu konularla ilgili her zaman hesap veriyoruz ve vermeye de hazırız" dedi.Köse, "Çalışmaları ilgili müdürlük tarafından denetlenen bir kurumuz. Denetlenmeyi bir kenara bırakalım, yardıma muhtaç bir vatandaşa insani olmayan davranışlarda bulunmaya hiç kimsenin hakkı yok ve bu tür olaylar ise vicdanı yaralar. Bahsi geçen hasta, Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, ağır engelli raporu, yaklaşık 10 cm civarında açık yarası bulunan ve kanser hastalığı nedeniyle, hastanede tüm tedavileri yapıldıktan sonra bakımını üslenecek herhangi kimsesi olmadığı için bakım merkezimize yatırılmıştır" dedi.Köse "92 yaşında olduğu tespit edilen ve Bakım merkezimize açık yara ülseri ve kanser hastası olarak gelen bu hastamızın hem açık yarası hem de mevcuttaki diğer hastalıkları sebebiyle tarafımızca düzenli aralıklarla hastanelere götürülerek tedavisi yaptırılmıştır. Bakım merkezimizde doktorların reçete ettikleri tedaviler sağlık personellerimiz tarafından titizlikle uygulanmıştır. Hasta, kanser hastalığı sebebiyle götürüldüğü hastanede 40-50 gün kadar tedavi görmüş, 28 Temmuz 2018 tarihinde, tedavi gördüğü hastanede vefat etmiştir. Ölüm raporunda normal ölüm olarak geçen bu hastamızla ilgili Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız da yaptığı incelemenin ardından bir kusur veya ihmalle karşılaşmamıştır'' dedi.SABAH'ın ulaştığı bileğiye göre görüntülerin yayınlanması üzerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının konuyla ilgili araştırma yapması için yaşlı bakım genel müdürlüğünden bir ekiple birlikte Kahramanmaraş'a müfettiş görevlendirdiği öğrenildi. Görüntülerde aynı yatakta iki kişinin yattığı şeklindeki görüntülerin de diğer iddialar gibi asılsız olduğu söz konusu bakım evinin 144 yatak kapasitesine sahip olduğu ve görüntü ve fotoğrafları paylaşmak için çeken kişinin bu şekil görüntüyü bilinçli olarak hazırladığı iddia edildi.