Cebesoy İlkokulu yine ‘Kahramanlık’ yarışında

BUGÜN NELER OLDU

Kızılayı Adana Şube Başkanlığı ve Cebesoy İlkokulu'un ortaklaşa yürüttüğü " Geleceğin Kan Bağışçılarının Kazanımı Programı" kapsamında "Kahraman Olmak Senin Kanında Var" kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi. Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Vekili Ramazan Saygılı, 18-65 yaş arasında, kendini sağlıklı gören herkesin kan bağışında bulunabileceğini belirterek, "Adanalıları kan vermeye davet ediyorum. Kahramanlık senin kanında var. Kan ver iyiliğini bulaştır" dedi. Cebesoy İlkokulu Müdürü Ali Kahya da, "Böyle özel günde kan bağışımıza destek veren başta öğretmen ve velilerimize çok teşekkür ediyorum. Her zaman Kızılay'ın yanındayız ve olmaya devam edeceğiz" dedi.