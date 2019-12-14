ÇİSAM’da İSG eğitimi verildi

BUGÜN NELER OLDU

Üniversitesi rektörlüğüne bağlı Çukurova Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇİSAM) eğitim seminerleri devam ediyor. İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Az Tehlikeli Sınıf 1 kurulu tarafından düzenlenen eğitim seminerlerine öğrenciler, idari ve akademik personeller katıldı. İş Sağlığı ve Güvenliği Az Tehlikeli Sınıf 1 Kurul Başkanı Prof. Dr. Mikail Baylan yönetiminde Temel İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi ve Yüksekte Çalışanlara İSG eğitimi verildi. İletişim Fakültesinin akreditasyonu çerçevesinde lisans öğrencilerine yönelik Temel İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi verildi. İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi kurulunda görevli İSG Uzmanı Prof. Dr. Ekrem Atakan tarafından verilen eğitim İletişim Fakültesi amfisinde gerçekleştirildi. Çukurova Üniversitesi'nde tüm birimlerde yüksekte çalışma yapan personele yönelikte İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi verildi.