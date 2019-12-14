Duruel, Edebiyatımıza Yön Verenler’in konuğu oldu

BUGÜN NELER OLDU

Ticaret ve Sanayi Odasınca bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Mersin Kenti Edebiyat Ödülüne layık görülen Yazar Nursel Duruel, Mersin Üniversitesinde (MEÜ) düzenlenen söyleşide öğrencilerle bir araya geldi. MEÜ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü ile Kültür ve Edebiyat Topluluğu işbirliğinde 'Edebiyatımıza Yön Verenler' söyleşisi düzenlendi. Söyleşide Yazar Duruel, öğrencilerle buluştu. Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Murat Gizir, İletişim Fakültesi Dekanı ve Nursel Duruel'in kızı Prof. Senem Duruel Erkılıç, Mersin Kenti Edebiyat Ödülü Değerlendirme Kurulu üyeleri de katıldı.