Engelli simitçi yeni ekmek teknesine kavuştu

BUGÜN NELER OLDU

Toroslar ilçesinde simitçilik yaparak 4 çocuğuna ve eşine bakan engelli Süleyman Berk'in, simit arabasının çalınması üzerine yaşadığı mağduriyet giderildi. Büyükşehir Belediyesi'nin 'Simit Arabam Engel Tanımam Projesi' kapsamında 2015'te verilen ekmek teknesinin bir süre önce çalınmasıyla zorluk yaşayan Berk'e, çıkan haberlerin ardından çok sayıda destek mesajı ulaştı. Büyükşehir Belediyesi de harekete geçerek mağduriyetinin giderilmesi amacıyla Berk'e yeni bir simit arabası tahsis etti. Berk, simit arabasına kavuşmasının ardından hemen çalışmaya başladı. Yağışlı havaya rağmen ekmek teknesini belediyenin gösterdiğini alana götüren Berk, burada özlediği müşterilerine hizmet etmenin mutluluğunu yaşadı. Süleyman Berk, simit arabasına kavuşur kavuşmaz hemen işe çıktığını söyledi. İşine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu dile getiren Berk, "Zor bir süreç geçirdik. Yetkililer duyarsız kalmadı. Mağduriyetimiz giderildi. Çalışmaya başladık. Yeni bir simit arabasına kavuşunca farklı duygular hissettim. Tarifi anlatılmaz bu duygunun. İşten umudumuzu kesmiştik. Eşimle çalışıyoruz" dedi.