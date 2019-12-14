Erhan ÖZMEN: Kağnıdan TEKNOFEST’E

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından açıkladı: "TEKNOFEST'in 2020'de Gaziantep'te yapılacak".Gaziantep'teki durum : "Ankara'dan abim geldi evde bir bayram havası"Gerçekten Gazi şehir için özel ve umut veren bir gelişme bu. Bayramı yaşamakta haksız değiliz.T3 Vakfı, Dünyanın en büyük 2. havacılık festivali olan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalini artık Anadolu'ya açma kararı verdi. Anadolu'ya açılmanın Gaziantep'ten başlaması için arkada her kimin ya da kimlerin emeği varsa teşekkür ediyorum.Festival Türkiye'nin millî teknoloji hamlesini gerçekleştirmesi ve teknoloji üreten bir topluma dönüşmesine katkı sunmayı hedefliyor.Teknoloji alanında Türk gençlerine "biz de yapabiliriz" bilinci aşılamaya çalışıyor.Türkiye bugün teknoloji ithalatçısı bir ülke olsa da, gençlerimize "biz de yapabiliriz" demek için "yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır" deyip gelecek için geçmişi hatırlatabilmeliyiz.Gençlerimize, İstiklal Savaşı'nı kağnılarla kazanan Genç Türkiye Cumhuriyeti, 1923-1940 yılları arasında, Eskişehir Tayyare Tamir Fabrikasında tamamen yerli malı, tam 394 uçak imal ettiğini anlatalım.O yıllarda uçak yapımında Fransa'dan sonra Avrupa İkincisi olduğumuzu anlatalım.Selahattin Reşit Alan'ı anlatalım…Atatürk'ün 1925 yılında "sizleri birer kıvılcım olarak gönderiyorum, alevler halinde geri dönmelisiniz" diyerek Fransa'ya eğitime gönderdiği bir grup seçilmiş gençten biri olduğunu, "Tayyare mühendisi" olarak vatana döndükten sonra Eğitim ve Keşif Uçağı tasarlayıp ürettiğini anlatalım.Selahattin Alan'ın ürettiği bu uçakların gövdesinde neden "Kağnı" figürü çizdiğini anlatalım. Çünkü o kağnı, dönemin en ileri teknolojisine karşı kazanılan bir mücadelenin simgesidir.Biz yetişkinlerin kaç tanesi biliyor acaba Selahattin Alan'ı, Vecihi Hürkuş'u, Emrullah Ali Yıldız'ı…TEKNOFEST kapsamında bu isimlere değiniliyor mu, gençlere anlatılıyor mu, onların anısına yarışma, sergi vb. yapılıyor mu emin değilim. Ama benim önerim TEKNOFEST Gaziantep'in simgesi "kağnı" olsun. Gençlerimize "biz de yaparız" gücünü daha güçlü verebilmek adına.