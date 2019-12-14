Gaziantep FK’dan videolu destek çağrısı

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SÜPER Lig ekiplerinden Gaziantep FK, futbolcular'nin de yer aldığı bir video yayınlayarakkampanyasına destek çağrısında bulundu. Yayınlanan videoda takım kaptanıde rol alarak kulübe destek için SMS kampanyasına katıldılar. Videoda, kulübün geçmişte kazandığı başarıların yer aldığı vesloganının ön plana çıkarıldığı videoyu izleyen futbolcular, başarıların devamının gelmesi için destek olunması gerektiği mesajını verdi. Videoda, takım kaptanlarından Kana Bıyık ise,diyerek takım arkadaşından SMS kampanyasına katılmasını istedi. Daha sonrasında ise iki futbolcu da telefonlarını çıkararak SMS kampanyasına katıldı. Futbolcular, videonun sonunda ise tokalaşaraksloganını söylediler.