Gaziantep FK’dan videolu destek çağrısı

SÜPER Lig ekiplerinden Gaziantep FK, futbolcular Kana Bıyık ve Papy Djilobodji
'nin de yer aldığı bir video yayınlayarak "Gaziantep Tek Yürek, Kırmızı-Siyaha Tam Destek"
kampanyasına destek çağrısında bulundu. Yayınlanan videoda takım kaptanı Kana Bıyık ile Papy Djilobodji
de rol alarak kulübe destek için SMS kampanyasına katıldılar. Videoda, kulübün geçmişte kazandığı başarıların yer aldığı ve "Biz Gaziantep'iz"
sloganının ön plana çıkarıldığı videoyu izleyen futbolcular, başarıların devamının gelmesi için destek olunması gerektiği mesajını verdi. Videoda, takım kaptanlarından Kana Bıyık ise, "Haydi Papy mesaj at"
diyerek takım arkadaşından SMS kampanyasına katılmasını istedi. Daha sonrasında ise iki futbolcu da telefonlarını çıkararak SMS kampanyasına katıldı. Futbolcular, videonun sonunda ise tokalaşarak "Gaziantep Tek Yürek"
sloganını söylediler.