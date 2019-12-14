Hatay’a büyük müjde

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Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Payas-İskenderun Otoyolu'nu kullananlar bundan sonra ücret ödemeden yoldan yararlanabilecekler. İskenderun Otoyolu'nun, sadece Payas-İskenderun ücret toplama istasyonları arasındaki bölümünü kullanan araçlar geçiş ücreti ödemeyecek.Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "Cumhurbaşkanımıza bu güzel karar için şükranlarımızı sunuyoruz. Hatay milletvekillerimizin üstün gayretiyle otoyolun önemli bir kısmı ücretsiz hale geldi" dedi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan teşekkür eden Yayman, Toprakkale İskenderun Otoyolu'nun, Payas-İskenderun ücret toplama istasyonları arasındaki kesiminin sadece bu istasyonlar arasını kullanan araçların, geçiş ücretinden muaf tutulduğunu kaydetti.