Kaplan kara bulutları dağıtmak istiyor

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FF 1. Lig'de sıkıntılı günler geçiren Adanaspor
bugün 5 Ocak Fatih Terim Stadı
'nda saat 19.00'da konuk edeceği Ekol Göz Menemenspor
'u yenerek üzerindeki kara bulutları dağıtmak istiyor. Teknik direktör Engin İpekoğlu
, takımın zorlu maça hazır olduğunu belirterek, "Haftalardır galibiyet özlemi çekiyoruz. Bu yüzden üzerimizde büyük bir baskı var. Bunu atlatmak zorundayız"
dedi.
Altınordu maçında kırmızı kart gören ve ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 4 maç ceza alan Ahmet Dereli için yönetim karara itiraz edecek.