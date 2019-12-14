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Kaplan kara bulutları dağıtmak istiyor

TFF 1. Lig’de çıkışa geçmeyi hedefleyen , bugün sahasında ağırlayacağı Ekol Göz Menemenspor’dan 3 puanı almanın peşinde...

Giriş Tarihi: 14.12.2019
Kaplan kara bulutları dağıtmak istiyor
TFF 1. Lig'de sıkıntılı günler geçiren Adanaspor bugün 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da konuk edeceği Ekol Göz Menemenspor'u yenerek üzerindeki kara bulutları dağıtmak istiyor. Teknik direktör Engin İpekoğlu, takımın zorlu maça hazır olduğunu belirterek, "Haftalardır galibiyet özlemi çekiyoruz. Bu yüzden üzerimizde büyük bir baskı var. Bunu atlatmak zorundayız" dedi.

Altınordu maçında kırmızı kart gören ve ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 4 maç ceza alan Ahmet Dereli için yönetim karara itiraz edecek.
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Kaplan kara bulutları dağıtmak istiyor
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