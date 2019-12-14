Kaplan kara bulutları dağıtmak istiyor

BUGÜN NELER OLDU

FF 1. Lig'de sıkıntılı günler geçirenbugün'nda saat 19.00'da konuk edeceği'u yenerek üzerindeki kara bulutları dağıtmak istiyor. Teknik direktör, takımın zorlu maça hazır olduğunu belirterek, "dedi.Altınordu maçında kırmızı kart gören ve ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 4 maç ceza alan Ahmet Dereli için yönetim karara itiraz edecek.