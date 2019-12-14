Kaza yaparak sigorta şirketini dolandırdılar

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Adana merkezli 5 ilde, sıfır kilometre araçların orijinal parçalarını, önceden çıkma hasarlı parçalar ile değiştirdikten sonra bilinçli şekilde trafik kazası yaparak sigorta şirketlerini dolandıran suç şebekesine yönelik şafak vakit operasyon düzenledi. 44 kişinin gözaltına alındığı şok baskında şüphelilerin sigorta şirketlerini 4 milyon 300 bin lira dolandırdıkları ortaya çıktı. Polis dolandırıcıların otomobil bayilerinden arkadaş ve akrabalarının üzerlerine taksitle aldıkları sıfır araçların tampon, çamurluk, far, motor kaputu, hava yastığı gibi orijinal parçalarını söküp, yerine çıkma ve hasarlı parça takarak kaza yaptıkları tespit etti. Önceden belirlenen kavşaklarda bekleyen kamyon, tır, iş makinesi, belediye otobüsü gibi ağır vasıta araçlara arkadan çarpmak suretiyle bilerek kaza yaptıkları, kazadan sonra tekrar aracın orijinal parçalarını kullanıp, tamir etmiş gibi göstererek sigorta şirketlerini dolandırdıkları ortaya çıktı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğince 10 Eylül 2019 tarihinde başlatılan teknik-takip çalışmalarında, 2015 yılından bu yana Adana merkezli 5 ilde gerçekleştirdikleri 144 ayrı olayda sigorta şirketlerini 4 milyon 300 bin lira dolandırdıkları, 221 şahsın olaylara karıştığı tespit edildi. Suç örgütünü kuran, yöneten, üyeleri ve birlikte hareket edenlere yönelik Adana, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Malatya, Mersin ve Osmaniye'de, 53 adreste, 55 şüpheli şahsa yönelik sabah şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 44 şüphelinin yakalandığı 11 kişiyi yakalama çalışmaları devam ettiği belirtildi. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.