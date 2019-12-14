Küçük Berat’tan Vali’ye teşekkür

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Valisi Yılmaz Şimşek'in kendisini telefonla arayarak ödevi için Niğde ile ilgili kitap isteyen Kayseri Kocasinan ilkokulu 3 sınıf öğrencisi Berat Bıyık'ın isteğini yerine getirdi. Küçük Berat Kayseri ilinde yaşayan Kocasinan İlkokulu 3/F Berat Bıyık, Niğde'de vatandaşlarla her zaman ve ortamda iç içe olan Valisi Yılmaz Şimşek'i telefonla arayarak Valiye büyük bir sürpriz yaptı. Küçük berat ev ödevleri ile ilgili olarak Niğde'yi tanıtan kitap ve bilgileri talep etti. Vali Yılmaz Şimşek te küçük Berat'ın isteklerini hazırlatıp kargo ile ona gönderdi. Vali Yılmaz Şimşek'in gönderdiklerini alan küçük Berat Valiye teşekkür mektubu yazdı. Niğde Valisi Yılmaz Şimşek'in gönderdiği Niğde'nin tanıtımıyla ilgili kitap ve materyalleri teslim alarak ödevini başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşayan Kayseri Kocasinan İlkokulu 3-F sınıfı öğrencisi Berat Bıyık, Vali Şimşek'e bir de teşekkür mektubu gönderdi.