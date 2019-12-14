Mağazacılar günü kutlandı

BUGÜN NELER OLDU

Yönetim ve İcra Kurulu Üyeleri Ersin Özdemir, Mehmet Ali Önür, Levent Uğurses, Kazım Önür ve Dide Tuncer Özdemir, Groseri mağazalarının büyümesinde verdikleri hizmet ve katkılar nedeniyle çalışanlarını kutladı. Markanın başarısında büyük payı bulunan Groseri çalışanları için, "Gece gündüz en iyi hizmeti vermek için çaba gösteren, mesleğine gönülden bağlı tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz" denildi. Kutlama sırasında Groseri'nin tüm mağaza ve merkez çalışanları "Biz Büyük Bir Aileyiz" simgesi yer alan yaka rozetlerini taktı. Büyük bir coşku ile "12 Aralık Mağazacılar Günü'nü" pasta keserek kutladı.