Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Mağazacılar günü kutlandı

Mağazacılar günü kutlandı

Giriş Tarihi: 14.12.2019
Mağazacılar günü kutlandı
GROSERİ Yönetim ve İcra Kurulu Üyeleri Ersin Özdemir, Mehmet Ali Önür, Levent Uğurses, Kazım Önür ve Dide Tuncer Özdemir, Groseri mağazalarının büyümesinde verdikleri hizmet ve katkılar nedeniyle çalışanlarını kutladı. Markanın başarısında büyük payı bulunan Groseri çalışanları için, "Gece gündüz en iyi hizmeti vermek için çaba gösteren, mesleğine gönülden bağlı tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz" denildi. Kutlama sırasında Groseri'nin tüm mağaza ve merkez çalışanları "Biz Büyük Bir Aileyiz" simgesi yer alan yaka rozetlerini taktı. Büyük bir coşku ile "12 Aralık Mağazacılar Günü'nü" pasta keserek kutladı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Mağazacılar günü kutlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN