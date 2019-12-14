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Minikler duyuları tanıdılar, hayal dünyalarını geliştird

Giriş Tarihi: 14.12.2019
Minikler duyuları tanıdılar, hayal dünyalarını geliştird
ÖĞRENCİLERİN bireysel farklılıklarını ve bulundukları yaş özellikleri dikkate alınarak her yaş grubunda farklılaşan eğitim modülleri şeklinde gruplandırılan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Kış Programı yedinci haftası, fen bilimleri ve matematik ile öğretici eğitim atölyeleri gerçekleştirildi. Dünya ve güneş grubu öğrencilerine tanıma, anlama, kavram oluşturma, problem çözme becerilerinin geliştirildiği eğitim atölyeleri uygulandı. Eğitim programlarına Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulesi'nde sabah sporu ile başlayan Dünya grubu öğrencileri, Atatürk Eğitim Fakültesi'nde Uzm. Yücehan Yücesoy ile "Çizgi Filmimi Yapıyorum" atölyesine katıldılar. Atölye kapsamında çocuklar hayallerindeki çizgi filmi bilgisayarda çizerek kendi afişlerini tasarladılar. Çocukların yaratıcılık, el becerisini ve zihinsel becerilerini geliştirmeyi sağlayan çizgi film atölyesinin ardından öğrenciler, bahçe oyunları etkinliğine katıldılar. Dünya Grubu öğrencileri daha sonra Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli ile "Çocuk Hakları" ile ilgili çalıştay yaptılar. Çalıştay kapsamında öğrenciler eğlenceli oyunlar oynayarak çocuk haklarını öğrendiler. Dünya Grubu öğrencilerine ayrıca geri dönüşümün önemi ile ilgili bilgiler anlatıldı. Eğitim programına Matematik Atölyesi ile başlayan Güneş grubu öğrencileri ise, Matematik öğretmeni Bahar Esmeroğlu ile matematiğin temelini anlamalarını sağlayan çalışmalar yaptılar.

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Minikler duyuları tanıdılar, hayal dünyalarını geliştird
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