Ringde büyük kapışma yaşandı

BUGÜN NELER OLDU

ADANA Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nün faaliyet programında yer alantamamlandı.'nda gerçekleştirilen müsabakaların büyük çekişmelere sahne olduğunu belirtti. Müsabakalardabirinic olarak madalyanın sahibi oldu.