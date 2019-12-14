Ringde büyük kapışma yaşandı

ADANA Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nün faaliyet programında yer alan Okullar arası Genç Erkekler B Boks İl Birinciliği Müsabakaları
tamamlandı. Boks Adana İl Temsilcisi Ercan Balamir, 5 Ocak Stadı Tribün Altı Boks Salonu
'nda gerçekleştirilen müsabakaların büyük çekişmelere sahne olduğunu belirtti. Müsabakalarda 49 Kg'da Alican Yavuz, 52 Kg'da Ceyhan Almak, 56 Kg'da Oğuzhan Özdemir, 60 Kg'da İbrahim Bozdoğan, 64 Kg'da Mert Yarar, 69 Kg'da Recep Tayyip Akdeniz, 75 Kg'da Muhammed Ali Arslan, 91 Kg'da Selim Tek Budak ve +91 Kg'da Emirhan Yücel
birinic olarak madalyanın sahibi oldu.