Safiye’nin gözü Tokyo’da

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eksika'da elde ettiği derecesiyle Avrupa ve dünya rekoru kıran milli atıcı Safiye Sarıtürk
, Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın hediye ettiği tüfekle "Tek hayalim"
dediği Tokyo'da düzenlenecek 2020 Yaz Olimpiyatları'
nda şampiyon olmayı hedefliyor. Kahramanmaraş Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
bünyesinde faaliyet gösteren milli sporcu Safiye Sarıtürk
, hem Kocaeli'ndeki milli takım kampında hem de Hanefi Mahçiçek Stadyumu
'nun yanındaki atış poligonunda antrenman yaparak çalışmalarını sürdürüyor.
ADINDAN SÖZ ETTİRDİ
2011'de genç kadınlar dünya ikincisi, 2018'de kadınlarda Avrupa üçüncüsü ve son olarak 18'inci Akdeniz Oyunları
atıcılık müsabakaları beşincisi olan Safiye Sarıtürk, aynı zamanda "kadınlar Türkiye rekoru"
unvanını da elinde bulunduruyor. Safiye Sarıtürk aynı zamanda 15-26 Mart 2019 tarihlerinde Meksika
'da yapılan Trap Skeet Dünya Kupası Trap Karışık Takım
müsabakasında kazandığı Avrupa ve dünya rekoruyla adından söz ettirdi.
GURUR VE MUTLULUK BİR ARADA
İlk etapta 2020 Nisan ayında Fransa'da olimpiyat kotası almak için çalışan Sarıtürk, 2020 Tokyo Olimpiyatları'
nda hayalindeki başarıyı yakalayıp Türk bayrağını göndere çektirmek istiyor. Milli atıcı Safiye Sarıtürk, 10 yıldır atıcılık sporuyla uğraştığını, şimdilik güzel giden bir başarı öyküsünün bulunduğunu söyledi.
Spora başladığı günden bu yana hep kendini geliştirerek daha güzel şeyler yapmaya çalıştığını ifade eden Sarıtürk
, bu yıl Avrupa ve dünya rekorunun resmen sahibi olmanın da hem gurur hem de mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.
Geçen yıl da Avrupa üçüncüsü olduğunu hatırlatan milli atıcı Sarıtürk, "Cumhurbaşkanımızın hediye ettiği tüfek uğur getirdi diyebilirim. Çünkü o günden bugüne çok güzel başarılar yakaladım. Geçen yıl Akdeniz Oyunları'nda ilk final atan Türk kadın sporcuyum. Tüfek geldiğinden beri gerçek güzel başarılara imza attık" dedi. Antrenör Halis Salman ise, "Safiye dünya rekorunu kırarak başarısını taçlandırdı" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2012 yılında hediye ettiği dünyanın iyi tüfeklerinden biriyle antrenmanlar yaptığını dile getiren Sarıtürk, bu seneki dünya ve Avrupa rekorunu da bu tüfekle kırdığına dikkati çekti.