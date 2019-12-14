Safiye’nin gözü Tokyo’da

BUGÜN NELER OLDU

eksika'da elde ettiği derecesiyle Avrupa ve dünya rekoru kıran milli atıcı'ın hediye ettiği tüfekledediği Tokyo'da düzenleneceknda şampiyon olmayı hedefliyor.bünyesinde faaliyet gösteren milli sporcu, hem Kocaeli'ndeki milli takım kampında hem de'nun yanındaki atış poligonunda antrenman yaparak çalışmalarını sürdürüyor.2011'de genç kadınlar dünya ikincisi, 2018'de kadınlarda Avrupa üçüncüsü ve son olarakatıcılık müsabakaları beşincisi olan Safiye Sarıtürk, aynı zamandaunvanını da elinde bulunduruyor. Safiye Sarıtürk aynı zamanda 15-26 Mart 2019 tarihlerinde'da yapılanmüsabakasında kazandığı Avrupa ve dünya rekoruyla adından söz ettirdi.İlk etapta 2020 Nisan ayında Fransa'da olimpiyat kotası almak için çalışan Sarıtürk,nda hayalindeki başarıyı yakalayıp Türk bayrağını göndere çektirmek istiyor.Spora başladığı günden bu yana hep kendini geliştirerek daha güzel şeyler yapmaya çalıştığını ifade eden, bu yıl Avrupa ve dünya rekorunun resmen sahibi olmanın da hem gurur hem de mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.Geçen yıl da Avrupa üçüncüsü olduğunu hatırlatan milli atıcı Sarıtürk, "Cumhurbaşkanımızın hediye ettiği tüfek uğur getirdi diyebilirim. Çünkü o günden bugüne çok güzel başarılar yakaladım. Geçen yıl Akdeniz Oyunları'nda ilk final atan Türk kadın sporcuyum. Tüfek geldiğinden beri gerçek güzel başarılara imza attık" dedi. Antrenör Halis Salman ise, "Safiye dünya rekorunu kırarak başarısını taçlandırdı" dedi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2012 yılında hediye ettiği dünyanın iyi tüfeklerinden biriyle antrenmanlar yaptığını dile getiren Sarıtürk, bu seneki dünya ve Avrupa rekorunu da bu tüfekle kırdığına dikkati çekti.