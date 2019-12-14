Tarımda yenilikçi teknolojiler ele alındı

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bankacılığı faaliyetleriyle Türkiye'de tarımın gelişimine katkı sağlayan VakıfBank, Türkiye'nin farklı bölgelerinde gerçekleştirdiği tarım sohbetlerine Çukurova Bölgesi'nde devam etti. Adana, Ceyhan ve Silifke'de gerçekleştirilen etkinlikler, başta üreticiler olmak üzere bürokratlardan akademisyenlere ve ticaret odalarına kadar tarımın tüm paydaşlarını bir araya getirdi. Sohbetlerde, tarımda yenilikçi teknolojiler ve finansal okuryazarlık konuları ele alındı. Türkiye'de tarım sektörünün gelişimine de katkı sağlamak amacıyla 2014 yılında organizasyon yapısını güncelleyen VakıfBank, Çiftçi Akademisi'yle de çiftçilere eğitim desteği veriyor. Bu kapsamda Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen, bilgi ve tecrübe paylaşımını esas alan tarım sohbetlerinin son durağı Çukurova oldu. Adana'da düzenlenen "Tarımda Dijitalleşme: Türkiye Tarımı için Fırsatlar" başlıklı sohbet toplantısının konuşmacı konuğu ise Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Profesörü Gökhan Özertan oldu. VakıfBank Tarım Sohbetleri, Adana'nın ardından Ceyhan ve Silifke'de devam etti.