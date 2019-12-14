Türk, Azeri ve Kazak sanatçılardan özel sergi

BUGÜN NELER OLDU

sanatçı Ramina Saadatkhan'ın 17 ve Kazakistanlı sanatçı Fatima Moldabayeva'nın 22 eserinden oluşan iki kişisel resim sergisi İle Türkiye Baskı Resim Sanatçıları Murat Kara, Ozan Güvendi, Armağan Konak, Şuayyip Yücel, Hüda Sayın Yücel, Aytaç Özmutlu ve Hakan Arslan tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırlanan ve toplamda 84 eserden oluşan karma sergi Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açıldı. Açılışa Bakan Taçoy, Kurucu Rektör Dr. Suat İ. Günsel, rektör yardımcısı, enstitü müdürü, dekanlar, öğretim üyeleri, sanatçılar ve davetliler katıldı. Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Azerbaycanlı sanatçı Ramina Saadatkhan, Kazakistanlı Sanatçı Fatima Moldabayeva, Türkiye Baskı Resim sanatçıları adına Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Murat Kara ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy birer konuşma yaptı. Prof. Dr. Şanlıdağ; "Ne denirse densin hayat bir yaşantıdır; yaşantı ise nasıl nitelendirilirse nitelendirilsin zaman içinde bir akış, süreklileşme, sonsuzlukta renk renk ışıldayan bir şeyi yaşama olayıdır. Yaşantı, yeni doğan bir çocuğunki kadar basit, bir bilim adamının, sanatçının ya da işadamınınki gibi karmaşık olabilir. Bir bütün olarak hayat bir amaca yönelik olabilir veya olmayabilir" dedi. Sergi 20 Aralık tarihine kadar açık kalacak.