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görücüye çıktı

KAMİL CÖMERTLER Güney
Giriş Tarihi: 15.12.2019
Anamur Devlet Hastanesi görücüye çıktı
MERSİN İl Sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahçacı, Kamu Hastaneleri Başkanı Op. Dr. Serkan Kılınç ve il Sağlık Müdürlüğü Personel Hizmetleri Başkanı Dr. Hüseyin Geldi, Anamur Devlet Hastanesi'ni ziyaretederek incelemelerde bulundu. Yapımı tamamlanan ve kısa süre içinde görkemli bir açılışı yapılacak olan Anamur Devlet Hastanesi başhekimi Op. Dr. Serkan Boz'dan bilgi alan İl Sağlık Müdürü Bahçacı, servisleri gezdi. Hasta ve yakınlarıyla sohbet etti. 150 yatak kapasitesiyle, Anamur'a en yakın ilçe Aydıncık ve Bozyazı halkına da hizmet verecek olan Anamur Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Serkan Boz, "Gerek fiziki anlamda gerekse, tıbbı donanımı ve uzman hekimlerle sağlık sektöründe vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi.
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Anamur Devlet Hastanesi görücüye çıktı
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