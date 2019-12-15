Bulduğu cüzdanı Suriyeli’ye teslim etti

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Merkez Selçuk Mahallesinde kaldırımda yürürken yolun kenarında, içinde bir miktar para bulunan cüzdan gören emekli 75 yaşındaki Hüseyin Zavarcı, cüzdanın sahibinin Suriyeli olduğunu anlayınca cüdanı Niğde İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürerek teslim etti. Cüzdanın sahibinin 16 yaşındaki Suriyeli Abdulkadir Alkror olduğu belirlendi. Abdulkadir Alkror isimli genç İl Göç İdaresi Müdürlüğüne davet edilerek cüzdanı bulan Hüseyin Zavarcı ile buluşturuldu. Bulduğu cüzdanı teslim eden Hüseyin Zavarcı, "Suriyeliler bizim Müslüman kardeşlerimiz, bizlerde Müslümanız. Bu hayatta kimsenin hakkına tenezzül etmemek gerekir, çünkü İslamiyet bunu gerektirir" dedi. Cüzdanının bulunmasına çok sevinen Suriyeli Abdulkadir Alkror cüzdanını bulan ve kendisine teslim edilmesini sağlayan Hüseyin Zavarcı'nın elini öptü.