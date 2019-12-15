Doğan’ın yeni öykü kitabı okurlarıyla buluştu

BUGÜN NELER OLDU

Yazar Emin Doğan, yeni öykü kitabı "Ben Onu Çok Sevdim" adlı öykü kitabıyla okurlarıyla buluştu. Morena yayınevinden çıkan ve Çukurova Ekin Kitap Kırtasiye de düzenlenen kitabın imza gününe yaklaşık beş yüz kişi katıldı. Yoğun bir kalabalıkta üç saat boyunca kitaplarını imzalayan Doğan, tatlı bir yorgunluk olduğunu belirtti. İmza günü Adana da 30 yıldan bu yana Milli Eğitim camiasında yöneticilik ve öğretmenlik yapanların bir araya gelmesine de bir vesile oldu. İmza gününe, halen çalışan ve emekli olan il milli eğitim ve ilçe milli eğitim müdür ve şube müdürleri, maarif müfettişleri, yüze yakın okul müdürü, öğretmen ve vatandaşlar katıldı. Altıncı kitabını çıkarmanın sevincini yaşadığını söyleyen Doğan'ın 4 öykü, 1 şiir, 1 de kişisel gelişim kitabı bulunuyor. Son öykü kitabı "Ben Onu Çok Sevdim"in çok ilgi gördüğünü belirten Doğan, bu öykünün bir sinema filmi olması için yapımcı arayışlarının da sürdüğünü ifade etti.