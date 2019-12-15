Gazeteci Yavuz Donat yakın tarihe ışık tuttu

BUGÜN NELER OLDU

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafındanyazarı Yavuz Donat'ın konuşmacı olarak katıldığı, "Türkiye Siyasetinde Değişen Paradigmalar" konulu söyleşi, büyük bir ilgiyle takip edildi. Gaziantep Sanat Merkezi Kırmızı Salon'da düzenlenen söyleşide, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bürokratlar ve çok sayıda davetli katıldı. Gazeteci Şebnem Bursalı'nın açış konuşmasıyla başlayan söyleşide gazeteci- yazar Donat, Türkiye'nin siyasi tarihi hakkında bilgiler verdi. Gazeteci-Yazar Donat, Gaziantep'in Türkiye'de en başarılı 3 şehir arasında olduğunu belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i tebrik etti. 56 yıllık gazetecilik döneminde Ankara'nın yönetim anlayışına 'başarılı' tanımını getiremediğini dile getiren Donat, Gaziantep'in yerel yönetim anlayışının başarılı bir çizgide yer aldığını vurguladı. Şehrin her geldiğinde daha da modernleştiğine dikkati çeken yazar Donat, "Türkiye'de 10 tane daha Gaziantep olsa Türkiye nin çehresi güzelleşir, değişir" dedi. Donat, eski Türkiye'de Adana- Gaziantep hattında, karayolu ulaşımının saatler sürdüğünü hatırlatarak, "Şimdi baktığımızda ise yeni yapılan otoyollar bize büyük avantaj sağlıyor. Eskiden Gaziantep'e uçak gelmiyordu, şimdi Gaziantep'e kalkan uçak sayılarının az olduğunu konuşuyoruz. Türk siyasi hayatının yazılı hafızası zayıf. Sözlü hafızası da çabucak unutuluyor. O nedenle bugünkü süreçle eski siyasi tarihimizi kıyasladığımızda ciddi bir fark var, bunu unutmamamız gerekiyor" şeklinde konuştu. Yavuz Donat, "Biz başkanlık sistemini tartışırken aslında siyasi şahsiyetleri tartışıyoruz, o nedenle de başarılı olmamızın önüne geçiliyor. Çünkü biz başkanlık sistemini tartıştığımızda aslında Erdoğan'ın şahsını tartışıyoruz. Bugün başkanlık sistemi yönetim anlayışı açısından sorgulanabilseydi belki de bugün başkanlık sisteminden çok daha büyük bir verim alırdık, siyasi çatışma, şahıslar üzerinden yürüdüğü için problem yaşıyoruz" dedi.