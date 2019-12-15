Kalesine ‘duvar ördü’

TFF 1. Lig'de bu sezon yaptığı 14 maçın 9'unda kalesini gole kapatan lider Hatayspor, Süper Lig yolunda emin adımlarla ilerliyor. Geçen sezon sonunda, play-off finalinde yenilerek Süper Lig'in kıyısından dönen bordo-beyazlılar, bu sezon sonunda şampiyon olarak direkt bir üst lige yükselmeyi hedefliyor. Akdeniz ekibi, 30 puanla liderliğini sürdürdüğü ligdeki 14 maçın 9'unda, kalesine adeta "duvar örerek" rakiplerine gol şansı tanımadı. 14 maçta 11 gol yiyip rakip fileleri de 21 kez havalandıran Hatay, ligde en iyi averaja sahip takım olarak da dikkati çekiyor.

RAKİP KEÇİÖRENGÜCÜ

Sahasındaki 7 maçta da mağlubiyet yüzü görmeyen Hatay, bir karşılaşmada berabere kalıp bu maçların 5'inde de kalesini gole kapatmayı başardı. Teknik direktör Bayram Toysal, göreve geldikten sonra ilk haftalarda takımı tanımaya çalıştığını söyledi. Zorlu müsabakalarda, kendilerine yakışmayan çok kolay goller yediklerini belirten Toysal, "Sonraki süreçte nasıl önlem alabiliriz diye çalışmalar yaptık. Şu anda ekibimizde defansı çalıştırabilecek, bölgesel antrenör diyebileceğimiz hocamız var. Şu ana kadar ikisi içeride ikisi dışarıda oynadığımız son dört maçta şükürler olsun gol yemedik. Bugün 14.00'te Aktepe Stadı'nda Keçiörengücü'nü de yenerek çıkışımızı sürdüreceğiz" dedi.