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Midibüsün çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti

HAYRETTİN YENEL Güney
Giriş Tarihi: 15.12.2019
Midibüsün çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti
NIĞDE'DE işçi midibüsünün çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Z.T. yönetimindeki 51 KM 444 plakalı Bor Belediyesi'ne ait servis midibüsü, Niğde-Bor yolu 500 Evler Mahallesi'nde okula gitmek için servis bekleyen lise öğrencisi Nuray Demiralp'e (16) çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, midibüsün altında kalan Demiralp'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz lise öğrencisi Nuray'ın Niğde Yunus Emre Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Otobüs şoförü Z.T., gözaltına alındı.
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Midibüsün çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti
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