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Sevgiyle engelleri ortadan kaldıralım

Giriş Tarihi: 15.12.2019
Sevgiyle engelleri ortadan kaldıralım
Yüksek Okulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü öğrencileri, Dünya Engelliler Günü Dolayısıyla Girne'deki 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek, merkezde kalan engellilere saç ve cilt bakımı hizmeti sundu. Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Yeşim Üstün Aksoy'un eşliğinde gerçekleşen etkinlikte, Girne 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezindeki gençlere, saç kesimi, fön ve güzellik bakımı uygulamaları yapıldı. Yaşama sevinci ile hayata tutunan bütün engelli bireylerin sadece bir gün değil her gün yanlarında olduğunu ifade eden Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Yeşim Üstün Aksoy, herkesin birer engelli adayı olduğuna dikkat çekti.
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