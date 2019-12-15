Tarihten Esintiler Konseri beğenildi

BUGÜN NELER OLDU

Ömer Halisdemir Üniversitesinde, Kazakistan'ın bağımsızlığının 28'inci yılı dolayısıyla Nur-Sultan Devlet Akademik Filarmonisi Orkestrası, Korkıt Ata Tarihi Çalgılar Topluluğu ve Şalkıma Halk Dans Topluluğu tarafından "Tarihten Esintiler" konseri verildi. Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, üniversitenin kongre merkezindeki konserde, Kazakistan'ın bağımsızlık gününü kutladı. Bugünün Kazakistan için çok anlamlı olduğunu söyleyen Şimşek, şunları kaydetti: "Türkiye ve Kazakistan kardeş ülke. Çünkü bizim köklerimiz bir, tarihimiz bir, dilimiz bir, dinimiz bir. Mesafe olarak uzak olsak da en önemlisi gönüllerimiz bir, kalplerimiz bir. Bu nedenle de bağımsızlığını ilan ettikten sonra da Kazakistan'ı ilk tanıyan ve kardeşlik elini ilk uzatan ülke, Türkiye olmuştur. Geçen süre zarfında da memnuniyetle görüyoruz ki bir çok ülke tarafından tanınmış ve bir çok ülkeyle de iş birliklerini artırmıştır. Ama en çok iş birliği yaptığı ve ilişkilerini geliştirdiği ülke, Türkiye'dir. Bir çok alanda gerek ekonomik, gerekse sosyal ve kültürel alanda ilişkilerimizi geliştirdik ve geliştirmekteyiz." Türkiye'deki tek Kazak köyünün Niğde'de bulunduğunu aktaran Vali Şimşek, bu köyde de her yıl düzenlenen festivalle kardeşliğin daha pekiştirildiğini ifade etti. Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı da Türkiye ile dost değil kardeş olduklarını söylemekten hiç bir zaman usanmayacaklarını vurguladı.