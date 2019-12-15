Üç kardeşin hedefi Dünya şampiyonluğu

Gaziantepli Duygu, Burcu, Züleyha Alıcı kardeşler, katıldıkları turnuvalarda başarıdan başarıya koşuyor. Ortaokulda resim öğretmenlerinin yönlendirmesiyle halterle tanışan tek yumurta ikizi Duygu ve Burcu Alıcı, bir yılın ardından kardeşleri Züleyha'yı da haltere yönlendirdi. Vakitlerinin büyük çoğunu birlikte geçiren kız kardeşler, birbirlerine verdikleri destekler sayesinde milli takıma kadar yükseldi. Avrupa şampiyonluklarının yanı sıra Türkiye rekorlarıyla kendilerinden söz ettiren Alıcı kardeşler, olimpiyat şampiyonluğunu hedefliyor. Duygu Alıcı, 18 yaşında olduğunu, 6 yıldır halterle uğraştığını belirterek, üç kız kardeş olarak dünya şampiyonluğunu hedeflediklerini söyledi. DUYGU BOSNA'DA ŞAMPİYON

İkizi Burcu'yla haltere başladıktan sonra 2 yaş küçük kardeşi Züleyha'nın da kendilerinden etkilendiğini dile getiren Alıcı, evde ve sahada birlikte olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Birbirlerini motive ederek yarışlara hazırlandıklarını anlatan Duygu Alıcı, 3 Yıldızlar Türkiye birinciliği, Okullararası Türkiye birinciliği, Yıldızlar 15 ve 17 Yaş Altı Türkiye birinciliği, Ankara'da düzenlenen Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda 55 kiloda silkme rekoru kırdığını ve Bosna Hersek'te şampiyon olduğunu aktardı.



GURURLA POZ VERDİLER

Kardeşlerinin yanında olmasının kendisine güç verdiğini vurgulayan Duygu Alıcı, "Biz daha çok tecrübeli olduğumuz için Züleyha'yı daha iyi motive ediyoruz. Üçümüzün aynı sporu yapması çevredekilerin de dikkatini çekiyor. Biz çok eğlenceli vakit geçiriyoruz. Üçümüz de dünya ve olimpiyat şampiyonluğu hedefliyoruz" dedi.