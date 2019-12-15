TFF 1. Lig'de inişli çıkışlı bir grafik çizen Adana Demirspor, Ege'de galibiyet parolası ile çıktığı Altay karşısında 1-0 mağlup olmanın üzüntüsünü yaşıyor. Teknik direktör Uğur Tütüneker, pozisyon açısından çok kısır bir maç olduğunu söyleyerek, "Oyuncularımı sağ ve sol taraftan gelecek toplara karşı uyarmıştım. Maalesef yan toptan bir gol yedik. Uyarımı dinlemediler" dedi.



EKSİKLERİ ARAMIZDA TARTIŞACAĞIZ

"Bizim açımızdan baktığımız zaman çok iyi bir oyun oynadığımızı düşünmüyorum" diye konuşan Tütüneker, "Maçın geneline baktığımız zaman ikinci yarıdaki Volkan'ın bir pozisyonu vardı. Belki onu atsaydık beraberlik sağlayabilirdik. İyi oynamadık. Eksiklerimizi tartışacağız. Taraftarımızdan özür diliyoruz" diye konuştu.