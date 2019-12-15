Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Uyarımı dinlemediler

Uyarımı dinlemediler

Demirspor, Altay mağlubiyeti sonrası 1. ’de haftayı puansız kapattı. Tütüneker, “Futbolcularımı kanatlar konusunda uyardım. Ama gol ordan geldi” dedi

BORA ERDEM Güney
Giriş Tarihi: 15.12.2019
Uyarımı dinlemediler

TFF 1. Lig'de inişli çıkışlı bir grafik çizen Adana Demirspor, Ege'de galibiyet parolası ile çıktığı Altay karşısında 1-0 mağlup olmanın üzüntüsünü yaşıyor. Teknik direktör Uğur Tütüneker, pozisyon açısından çok kısır bir maç olduğunu söyleyerek, "Oyuncularımı sağ ve sol taraftan gelecek toplara karşı uyarmıştım. Maalesef yan toptan bir gol yedik. Uyarımı dinlemediler" dedi.

EKSİKLERİ ARAMIZDA TARTIŞACAĞIZ

"Bizim açımızdan baktığımız zaman çok iyi bir oyun oynadığımızı düşünmüyorum" diye konuşan Tütüneker, "Maçın geneline baktığımız zaman ikinci yarıdaki Volkan'ın bir pozisyonu vardı. Belki onu atsaydık beraberlik sağlayabilirdik. İyi oynamadık. Eksiklerimizi tartışacağız. Taraftarımızdan özür diliyoruz" diye konuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Uyarımı dinlemediler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN