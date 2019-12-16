BUGÜN NELER OLDU

Adana'da yılbaşı öncesi restoran ve barlarda 300 polisle uygulama yapılırken, 240 şişe sahte alkol ele geçirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl öncesi kent genelinde alkol satışı yapan restoran ve barları mercek altına aldı ve denetledi. Ekipler, kayıt dışı ve sahte ürünler için özel olarak tasarlanan cihazla şüpheli gördükleri içki ve sigaraların üzerlerindeki barkot ve kare kodları okuttu. 90 ayrı adres ve seyyar tezgahlar üzerinde yapılan aramalarda 3 bin 286 cinsel uyarıcı hap, 3 bin 220 paket gümrük kaçağı sigara, bin 700 doldurulmuş makaron, 36 elektronik sigara, 424 elektronik sigara kiti, 240 şişe sahte alkol, 34 adet 50 gramlık pipo tütünü ele geçirildi. Denetimler sırasında 4 şüpheli gözaltına alınırken, ruhsatı olmayan 6 ayrı iş yeri için Vergi Dairesi görevlilerince idari işlemler uygulanacağı bildirildi.