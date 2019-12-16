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polisi torbacılara göz açtırmadı

Giriş Tarihi: 16.12.2019
Adana polisi torbacılara göz açtırmadı
Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Ekip, merkez Seyhan ilçesinde Küçükdikili Kavaklı ve Mestanzade, Yüreğir ilçesinde Levent ile Sarıçam ilçesinde Mehmet Akif Ersoy mahallelerinde uyuşturucu satışı yapıldığını belirledi. Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, M.A.A. (19), R.Ş. (20), M.A.G. (23), K.Ş. (23), C.T. (30), İ.A. (31), E.T. (34) ve M.B'yi (38) gözaltına aldı. Operasyonda, bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin 200 lira ele geçirildi. Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
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Adana polisi torbacılara göz açtırmadı
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