Ameliyathanelerde anestezinin önemi büyük

BUGÜN NELER OLDU

DR. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Anestezi Uzmanı Dr. Salih Hakan Nuraç, 13 Aralık Anestezi Teknikerleri ve Teknisyenleri Günü'ne ilişkin bir açıklama yaparak bu önemli mesleğin kapsamına ve uzmanların üstlendiği kritik görevlere ilişkin bilgiler verdi. Nuraç, yaşamsal fonksiyonlarda bir değişiklik olmaksızın geçici bilinç kaybı ve refleks aktivitede azalma halinin genel anestezi olarak adlandırıldığını kaydetti. Uzman Dr. Salih Hakan Nuraç, genel anestezi uygulamasının, bilinç kaybına yol açarak hastanın ameliyat sırasındaki farkındalığını önlediğini, ağrıyı ortadan kaldırarak hastaya ameliyat sırasında konfor sağladığını ve refleks aktiviteyi baskılayıp kasları gevşeterek cerrahi müdahalelerin yapılmasını kolaylaştırdığını ifade etti. Bu etkileri ile genel anestezinin amacının uygun cerrahi koşullar sağlamak olduğunu vurgulayan Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Anestezi Uzmanı Dr. Salih Hakan Nuraç, ancak bunun yanında hastanın ameliyat süresince sağlığını ve güvenliğini devam ettirmenin de anestezi hekimlerinin görevi olduğunun altını çizdi.