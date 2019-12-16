Ay: Sinerjisi yüksek bir yönetim olacağız

BUGÜN NELER OLDU

AKParti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, 50 kişilik yeni yönetim kurulunun kapsayıcı, katılımcı ve eşitlikçi bir liste olduğunu belirterek, "Yönetimdeki 15 kadın, listemizin yüzde 30'una denk geliyor bir o kadar da genç kardeşimiz var. Bu yönüyle de kadınlarımızın yetenekleri ile gençlerimizin dinamizminin birleşmesiyle sinerjisi yüksek bir yönetim olacağız" dedi. Yeni yönetim kurulu listesinin bir ahde vefa listesi olduğuna dikkat çeken Ay, "Bu listede partimizde kuruculuk yapmış 4, belediye ve ilçe başkanlığı yapmış 5 isim göze çarpıyor. Ayrıca kadın kolları başkanlığı yapmış iki kişi mevcut. Bu yönüyle listemiz kapsayıcı bir listedir. Yine aynı şekilde bugüne kadar en katılımcı ve eşitlikçi liste de oldu diyebiliriz" şeklinde konuştu. Yönetimin "genç ve dinamik" yapısıyla, "çoğulcu demokrasinin" etkin bir yansıması olacağına işaret eden Ay, "Yönetim kurulumuz, Adana'nın bütün ilçelerinin, tüm etnik zenginliklerinin, sosyolojik tabanının ve her rengin, sesin temsil gücünün bulunduğu bir siyaset mekanizması olacaktır. Yönetim kurulumuz, konuşandan çok dinleyen, sorun değil çözüm odaklı, iletişim gücü yüksek yeni bir vizyon ortaya koyacaktır. Bu yönetim kurulu, turuncu güneşi ile Türkiye'nin kalbini ısıtan Adana'nın inşallah yüz akı olacaktır" diye konuştu.