ÇAĞDAŞ VE MODERN eğitimin yuvası olacak

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Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Seyhan ve Çukurova ilçelerinde yapımı devam eden okul ve yurt inşaatlarında incelemelerde bulundu. Öncelikle Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde okul yapılması planlanan bir arazide incelemede bulunan Vali Demirtaş, ardından Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde yapımı devam eden 24 derslikli Hüsamettin Özaltın Anadolu Lisesinin inşaat alanıyla Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'ndeki öğrenci yurdu inşaatını ziyaret etti. Vali Yardımcısı Murat Süzen ile İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun'un hazır bulunduğu inceleme ziyaretlerinde Vali Demirtaş, Adana'nın eğitim kalitesinin çıtasını yükseltmenin çok önemli olduğunu belirterek, "İyi yetişmiş insan gücü, gelecek yıllarda ülkemizin daha da kalkınması bakımından en önemli kriterlerden biridir. Biz de bunu sağlamak amacıyla ilimizde çağdaş ve modern yapıda inşa edilmiş okul sayısını arttırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Daima da sürdüreceğiz" dedi. Gerçekleştirdiği inceleme ziyaretleri sırasında yetkililerden binalarda yapılan çalışmalar ve kaydedilen aşama hakkında bilgiler alan Vali Demirtaş, "Kıymetli gençlerimizin eğitim hayatlarını en iyi fiziki şartlarda sürdürmeleri için herkesin elinden gelenin en iyisini yapacağından eminim. Bu amaçla yürütülecek her çalışmaya desteğimiz tam olacak. Binalarımızın bir an evvel tamamlanması ve hizmete açılması için herkes üzerine düşen görevi layıkıyla yapacak" dedi.