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Drone kebap sektörüne de girdi

Giriş Tarihi: 16.12.2019
Drone kebap sektörüne de girdi
Gastronomi kenti Gaziantep'te Kebapçı Yalçın, çırak bulmakta zorlanınca drone'u çırak olarak kullandı. Drone'nin et taşıyıp mangal ateşini harladığı görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Tarihi kalenin yakınlarında faaliyet gösteren Yalçın, çırak bulamayınca satın aldığı drone'u çırak olarak kullandı. Kebapçı Yalçın, ciğerleri drone ile Alleben Göleti'ne taşıdıktan sonra közlenmiş mangalı da drone rüzgarı ile harladı. Kebapçının sosyal medyada paylaştığı o anlar ise büyük ilgi gördü. Drone'u çırak olarak kullanmayı sürdüreceğini ve yeni hedefinin drone ile servis açmak olduğunu söyledi.
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Drone kebap sektörüne de girdi
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