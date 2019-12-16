Drone kebap sektörüne de girdi

Gastronomi
kenti
Gaziantep'te
Kebapçı Yalçın, çırak
bulmakta zorlanınca drone'u
çırak olarak kullandı.
Drone'nin et taşıyıp mangal
ateşini harladığı görüntüler
sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Tarihi kalenin yakınlarında
faaliyet
gösteren Yalçın,
çırak bulamayınca
satın aldığı drone'u
çırak olarak
kullandı. Kebapçı
Yalçın, ciğerleri
drone ile Alleben
Göleti'ne taşıdıktan
sonra közlenmiş
mangalı
da drone rüzgarı
ile harladı.
Kebapçının
sosyal medyada
paylaştığı
o anlar
ise büyük
ilgi gördü.
Drone'u çırak
olarak kullanmayı
sürdüreceğini
ve
yeni hedefinin
drone ile
servis açmak
olduğunu söyledi.