Eskrim heyecanı

BUGÜN NELER OLDU

Adana iki ayrı organizasyona ev sahipliği yaptı. Organizasyonda ilk gün yapılan Büyükler Kılıç Türkiye Şampiyonası'nın müsabakaları sona ererken Yıldızlar Flöre Federasyon Kupası müsabakaları ise büyük bir çekişmeye sahne oldu. Çukurova Üniversitesi Lütfullah Aksungur Spor Salonu'nda düzenlenen yarışmalara, Adıyaman, Ankara, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kocaeli, Muğla ve Samsun'dan 166 sporcu katıldı. Büyükler Kılıç Türkiye Şampiyonası'nda Enver Yıldırım birinci, Muhammed Anasız ikinci, Emirhan Çiftçi ile Murat Topgül de üçüncü oldu.