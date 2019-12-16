Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Eskrim heyecanı

Eskrim heyecanı

Giriş Tarihi: 16.12.2019
Eskrim heyecanı
Adana iki ayrı organizasyona ev sahipliği yaptı. Organizasyonda ilk gün yapılan Büyükler Kılıç Türkiye Şampiyonası'nın müsabakaları sona ererken Yıldızlar Flöre Federasyon Kupası müsabakaları ise büyük bir çekişmeye sahne oldu. Çukurova Üniversitesi Lütfullah Aksungur Spor Salonu'nda düzenlenen yarışmalara, Adıyaman, Ankara, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kocaeli, Muğla ve Samsun'dan 166 sporcu katıldı. Büyükler Kılıç Türkiye Şampiyonası'nda Enver Yıldırım birinci, Muhammed Anasız ikinci, Emirhan Çiftçi ile Murat Topgül de üçüncü oldu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Eskrim heyecanı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN