Ev yangını iki saatte söndürüldü

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Adana'nınmerkez Yüreğir ilçesinde bir evde çıkan yangın sonucu ağır hasar meydana geldi. Kiremithane Mahallesi'nde, Osman Kılıç'a ait iki katlı evin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bu sırada evde bulunan Kılıç, ailesiyle binayı terk ettikten sonra durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin 2 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Kılıç, yaptığı açıklamada, evlerinin kullanılamaz hale gelmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.