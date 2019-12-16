KADEM’den özel annelere özel eğitim

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Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Adana İl Temsilciliği önderliğinde "Engelleri Aşan Anneler" sloganıyla özel çocukların annelerine ilk yardım eğitimi verildi. Adana İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı tarafından verilen eğitimin ilk olduğuna dikkat çeken KADEM Adana İl Temsilcisi Endüstri Yüksek Mühendisi Reşan Arlıer, "Amacımız engelli evlatlarımızın sağlığını koruyup, sorunlarına yönelik farkındalık oluşturmak" dedi.Adana Sağlık İl Müdürlüğü'nde verilen ilk yardım eğitimine özel çocukların anneleri büyük ilgi gösterdi. 2 gün süren teorik ve uygulamalı eğitimlerde annelere sağlık sorunlarıyla yüz yüze kaldıklarında nasıl hareket etmeleri konusunda bilgiler verildi. KADEM İl Temsilcisi Reşan Arlıer, özel çocukları olan annelerin ilk yardım eğitimine daha fazla ihtiyaç duyduklarını gözlemlediklerini söyledi. Arlıer, "Acil bir durumda profesyonel yardım sağlanana kadar ilkyardım müdahalesinin yapabilmesi için eğitim programını düzenledik. Eğitime katılan ve başarılı olan annelere ilkyardım sertifikaları verildi. Özel evlatlarımızın ve ailelerinin yaşadığı sorunlarının çözülmesinde ve topluma adaptasyonlarının sağlanması noktasında hep yanlarında olacağız. Sevginin, merhametin, empatinin önünde engel yok. Bu duyarlılığın gelişmesine katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.