Kadına şiddete dikkat çekti

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Hatay'dabir döner işletmecisi, kadına şiddet ve çocuk istismarına dikkati çekmek için poşetlerin ve ıslak mendillerin üzerine çeşitli sloganlar yazdırarak farkındalık oluşturmaya çalışıyor. Merkez Antakya ilçesindeki Kemal Paşa Caddesi'nde döner dükkanı işleten Mehmet Mansuroğlu (29), kadın şiddetine ve çocuk istismarlarına dikkati çekmek için bir çalışma başlattı. Bu kapsamda, Mansuroğlu, işletmesinde bulunan ıslak mendillere ve poşetlere "Çocuklar susar, sen susma, istismara sessiz kalma", "Çocuk istismarına hayır", "Kadına şiddete hayır" şeklinde sloganlar yazdırdı. Döner işletmecisi Mansuroğlu, bu çalışmasıyla özellikle kadın müşterilerinin takdirini topladı.