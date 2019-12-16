Melih ABİ: Adana’da korna terörü nasıl bitecek

BUGÜN NELER OLDU

Korna terörü deyip de geçmeyin. İnsanı çıldırtıyor bu ses. Kornayı toplu taşıma araçları çok çalıyor. Özelikle de dolmuşlar. Geçtiğimiz günlerde Yeni Valilik'ten, Mavi Bulvara doğru çıkıyorum. Aracımızın arkasından bir sürücü sellektör yapıyor, daatt dattt dattt! Kornaya basıyor da basıyor! Artık gına geldi yol, sağa çekip yol verdim. Adamın duracağı yok çünkü... Sürekli sellektör yapıp kornaya basıyor. Hani önümüz boş olsa, duruyor olsam neyse. Beni geçti, bu defa da başka bir araç için kornayı basıp duruyor. Sanki yol kendinin mübarek! Ya kardeşim mal mısın sen? İnsanları niye rahatsız ediyorsun? O yol senin babanın yolu mu? Bu konuda dolmuş durak başkanlarını uyarmak lazım. Başka türlü önüne geçemeyiz. En büyük görev de ekiplere düşüyor. Çağırın durak başkanlarını 'bir daha yaparsanız cezaya yazarız' deyin… Bakın bakalım böyle araç kullanıyorlar mı?Yağmuryağınca büyük ayıplar da ortaya çıkıyor Burası Gürselpaşa, Yeşilevler Lisesi Kıyıboyu Cinali Köprüsü önü... Su patlağı olmuş. Yol perişan durumda. Araç sürücüleri şimdi ne yapsın? Bu yollar ne zaman yapıldı; Allah aşkına. Daha dün bir bugün iki. İnsanlar nasıl geçecek, nereyi kullanacak? Yollar kapanıyor, bir de bu yollar tekrar yapılacak... Adam gibi yapın şu yolları...