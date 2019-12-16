Mürüvvet Hanım Konağı’nda eksikler giderilecek

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Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, belediyeye ait Mürüvvet Hanım Konağı'nda faaliyet gösteren kent konseyi üyelerini ziyaret etti. Vehbi Kadıoğlu başkanlığında toplanan kent konseyi yönetim kurulu, kendilerini ziyarete gelen Altunok ile de bir görüşme yaptı. Kadıoğlu, "Bildiğiniz gibi bizler bu göreve yeni seçildik. Kent konseyi olarak belediyemizin bize tahsis ettiği Mürüvvet Hanım Konağı'nda faaliyetlerimize başladık. Konseyimiz tüm faaliyetlerini bu merkezde yürütecektir. Mevcut binada bazı eksiklikler tespit ettik. Tamirtadilat bakım ve onarım çalışmaları yapılması gerekmektedir. Temiz bir çevre ve kimsesiz canlıları koruma ile ilgili olarak ta bir çalışmamız var. Bu konuda belediyemizin bizlere destek vermesini bekliyoruz" diyerek Başkanvekili Altunok'u bilgilendirdi.