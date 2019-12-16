Polisgücü başkanı kaplan güven tazeledi

Türkiye Hokey Ligleri'nin şampiyonu ve Avrupa Trophy Ligi
'nin en güçlü ekipleri arasında yer alan Gaziantep Polisgücü
, olağan genel kurulu gerçekleştirildi. Tek liste halinde gidilen seçimde oy birliğiyle başkanlığa tekrar seçilen Mehmet Kaplan güven tazeledi.
Kaplan, 2020 yılında hokey alanında farklı kategorilerde 4 kez Avrupa Şampiyonasına katılacaklarını açıkladı. Polisevinde gerçekleştirilen genel kurula İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek
'in yanı sıra genel kurul üyeleri katıldı. Seçimde Mehmet Kaplan bütün katılımcıların oylarının tamamını alarak üçüncü kez Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü başkanı seçildi
.